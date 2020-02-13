الأهلي يسيطر على ميداليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

اختتمت اليوم مافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة رجال وسيدات والتي أقيمت بالإسماعيلية بمشاركة كبيرة من الأندية المصرية.

وسيطر لاعبو الأهلي على أغلب ميداليات البطولة حيث حصل شادي مجدي لاعب الأهلي على ذهبية منافسات الرجال وتوج أحمد صالح لاعب إنبي بالميدالية الفضية وفاز بالميدالية البرونزية خالد عصر لاعب الأهلي واحتل المركز الرابع أحمد نديم لاعب إنبي.

وفي منافسات السيدات توجت مريم الهضيبي لاعبة الاهلي بالميدالية الذهبية و فازت هنا جودة لاعبة الأهلي بالميدالية الفضية وحققت مروة الهضيبي لاعبة الأهلي الميدالية الفضية .

وجاءت آلاء يحيى لاعبة جزيرة الورد في المركز الرابع.

ومن جانبه أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بمستوى البطولة المرتفع والذي شهد مشاركة عناصر منتخب مصر وتألقوا جميعا في المنافسات وهو ما أدى إلى ارتفاع المستوى الفني من خلال الاحتكاك القوي بلاعبين على مستوى عالي ما يعود بالنفع على منتخب مصر .

خالد عصر لاعب الأهلي واحتل المركز الرابع أحمد نديم لاعب إنبي.وفي منافسات السيدات توجت مريم الهضيبي لاعبة الاهلي بالميدالية الذهبية و فازت هنا جودة لاعبة الأهلي بالميدالية الفضية وحققت مروة الهضيبي لاعبة الأهلي الميدالية الفضية .وجاءت آلاء يحيى لاعبة جزيرة الورد في المركز الرابع.ومن جانبه أعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بمستوى البطولة المرتفع والذي شهد مشاركة عناصر منتخب مصر وتألقوا جميعا في المنافسات وهو ما أدى إلى ارتفاع المستوى الفني من خلال الاحتكاك القوي بلاعبين على مستوى عالي ما يعود بالنفع على منتخب مصر .

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