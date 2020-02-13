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بث مباشر .. مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم الخميس 13 - 2 - 2020 في كأس إيطاليا

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تقدم لكم بوابة الوفد مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق 13-2-2020 على ملعب سان سيرو في لقاء

الذهاب بنصف نهائي كأس إيطاليا.

كأس إيطاليا لكرة القدم.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقناة الناقلة ..

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ستنطق مباراة ميلان ضد يوفنتوس في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم

بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع المباراة عبر قناة TRT SportHd .

مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر اليوم ..

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