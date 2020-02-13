إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا

أعلن باولو مالديني المدير الفني لفريق إي سي ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة يوفينتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، خلال المواجهة التي تنطلق مساء اليوم. إيطاليا، خلال المواجهة التي تنطلق مساء اليوم. وجاء تشكيل الفريق:..

في حراسة المرمي :جانلويجي دوناروما. خط الدفاع :دافيدي كالابريا ،سيمون كايير ،اليسيو رومانيولي ،ثيو هير نانديز. خط الوسط :سامو كاستييخو ،فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر ،انتي ريتش،هاكان تشانهان أوجلو. Advertisements الهجوم:ابراهيموفيتش.

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