محمد صلاح: قدمت مستوى مميزا مع ليفربول الشهر الماضي .. وأتطلع إلى المزيد

عبر النجم محمد صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول خلال شهر يناير الماضي.
وقال صلاح للموقع الرسمي لليفربول عقب التتويج "أنا سعيد للفوز بجائزة أفضل لاعب، أعتقد أننى قدمت مستويات جيدة، خلالمواجهات الشهر الماضى، وأتمنى المواصلة على هذا المستوى في الفترة المقبلة".
وتابع الأمر المهم في هذه الفترة أن يواصل الفريق تحقيق الفوز، وأعتقد أن الراحة التي حصل
ويأتي تتويج صلاح بالجائزة عقب تسجيل هدف رائع في شباك مانشستر يونايتد الشهر الماضي قاد فريقه لتحقيق الفوز.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج صلاح بالجائزة هذا الموسم، بعدما حصد الجائزة في شهر أغسطس الماضى.
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