بث مباشر | مشاهدة ميلان ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ميلان لفريق يوفنتوس في أهم مباريات اليوم الخميس 13-2-2020 في نص نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة RAI الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلان.

يدخل ميلان الجريح المباراة وهدفه تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المريرة التي تلقاها الفريق في ديربي ميلانو ضد “الإنتر“، وكان الميلان قريب من تحقيق الفوز بعد تقدمه بثنائية نظيفة في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قلب الإنتر الطاولة على “الروسونيري” وهزمه بنتيجة (4-2).

وكان ميلان قد تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما تغلب في مباراة الدور ربع النهائي على “تورينو” بأربعة أهداف لهدفين في مباراة دراماتيكية امتدت إلى شوطين إضافيين.

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على الجانب الآخر يدخل يوفنتوس المباراة وحاله كحال “الميلان”، حيث تلقى الفريق هزيمة مُذلة من فريق “هيلاس فيرونا” فقد بها صدارة الدوري لصالح الإنتر.

البث المباشر فيديو

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