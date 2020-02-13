أياكس يعلن رسميًا مغادرة نجم فريقه إلى الدوري الإنجليزي

أعلن فريق “اياكس أمستردام” الهولندي ، عبر حسابه الرسمى على “تويتر”، عن رحيل الدولى المغربى حكيم زياش إلى صفوف تشيلسي الإنجليزى بدءاً من الموسم المقبل.

وكان زياش قد تألق بشكل لافت مع أياكس على مدار الفترة الماضية، ليلفت أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم “بايرن ميونخ وتشيلسي وأرسنال“.

ولكن فريق “فرانك لامبارد” هو من نجح في النهاية بالظفر بخدمات اللاعب بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة مع أياكس على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

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ووفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال زياش إلى الفريق اللندني بلغت 40 مليون يورو، وقد تصل إلى 45 بالحوافز والإضافات، بعد انتهاء مفعول الشرط الجزائي السابق بعقده مع أياكس بـ30 مليون.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة خاض 160 مباراة مع الفريق الهولندي في جميع البطولات ونجح في تسجيل 48 هدفاً وصنع 82، منذ انضمامه قادماً من “تفينتي” في الميركاتو الصيفي 2016.

وفاز حكيم بجائزة لاعب العام مع اياكس موسمين متتالين 2017–18، 2018–19، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي والحذاء الذهبي 2018.