أهداف مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزاً بشق الأنفس امام ضيفه الفيحاء بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-2-2020 على ملعب “الملك سلمان بن عبدالعزيز” بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 مسابقة الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وبهذا الفوز عزز الهلال صدارته لترتيب جدول الدوري برصيد 41 نقطة، موسعاً الفارق الى ست نقاط عن ملاحقه فريق النصر الذي يواجه الشباب غداً الجمعة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 21 فى المركز الحادي عشر.

سجل هدف الهلال الوحيد اللاعب محمد البريك فى الدقيقة (68).

وجاء الهدف من لعبة جميلة بكرة من جهة اليسار بدأها ادواردو الذي ارسل عرضية ارضية للشهري داخل منطقة الستة يارادت الذي تعامل معها بأسلوب رائع جدًا ولعب كرة للبريك الذي اسلتمها وسدد ليسجل هدف الفوز لفريقه.