باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان على استعداد لمساواة مهاجمه كيليان مبابي، بالثنائي ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو، نجمي برشلونة ويوفنتوس.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو/حزيران 2022، حيث يخطط ريال مدريد لضمه بنهاية الموسم المقبل، أي قبل نهاية عقده بموسم واحد، من أجل إجبار سان جيرمان على بيعه، حتى لا يرحل مجانًا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان مستعد لمنح مبابي 50 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، وجعله يتساوى بميسي ورونالدو، مقابل تجديد عقده.



ويستهدف سان جيرمان التوصل لاتفاق مع مبابي حول التجديد قبل انطلاق نهائيات أمام أوروبا الصيف المقبل.



ويتقاضى مبابي حاليًا 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

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