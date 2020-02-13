رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 13 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 13 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 13 فبراير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13 فبراير 2020:-

نشرة أخبار الأهلي اليوم

مفاجآت في قائمة الأهلي أمام المصري بالدوري

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي ، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب المكس بالأسكندرية في الدوري.

وجاءت قائمة القلعة الحمراء على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع .. محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول.

الوسط .. وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، أحمد الشيخ، محمود عبدالمنعم «كهربا»، جيرالدو.

الهجوم.. مروان محسن، جونيور أجايي وآليو بادجي.

الكشف عن سر استبعاد شريف إكرامي أمام المصري

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة الغد أمام المصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي في الثامنة والربع من مساء غد الجمعة نظيره المصري البورسعيدي على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر بأن استبعاد حارس الفريق الأحمر من قائمة الفريق هي وجهة نظر فنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

المصدر أضاف بأن إكرامي لا يعاني من أي إصابة وشارك في تدريبات الحراس الأيام الماضية بشكل طبيعي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٢ نقطة جمعها من الفوز في ١٤ مباراة متتالية.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم الخميس

تفاصيل عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده خلال الساعات الماضية.

وينتهي عقد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي مع القلعة الحمراء، بنهاية صيف عام 2021 المقبل، قبل أن يتم تمديد التعاقد لمدة موسمين.

وحصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، على توقيع اللاعب اليوم ليرتبط بالنادي الأهلي، حتى عام 2023، في ظل حرص النادي الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

ومن المقرر أن يتم تعديل عقد اللاعب الجديد، حيث سيتم إدارجة ضمن الفئة الأولى، على أن يتقاضى مبلغ 8 ملايين جنيه سنويًا.

Advertisements

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.

أحمد فتحي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

استقر احمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقفه من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية قبل نهاية الموسم الجاري.

وتلقى فتحي عرضاً من فريق بيراميدز للحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي بالإضافة لبعض العروض الخليجية تحسباً لرحيله عن الأهلي.

وقرر فتحي تأجيل مناقشة العروض المقدمة له سواء من بيراميدز أو من بعض الاندية الخليجية، في انتظار عرض الأهلي عليه تمديد عقده في الفترة القادمة.

ويرغب الجوكر في استكمال مسيرته مع الأهلي بالفترة القادمة ولكنه ينتظر تلقيه محادثات رسمية من إدارة النادي أو عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

يخوض نادي الأهلي اختبارا قويا أمام المصري البورسعيدي في الثامنة والربع مساء غد الجمعة على ملعب المكس بالأسكندرية ، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أزمة تلوح في الأفق قبل مباراة المصري والأهلي، حيث قامت إدارة النادي البورسعيدي بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل الالتزام بحضور 15 فردا فقط من جماهير المارد في ملعب المكس بالإسكندرية.

وهددت إدارة المصري أنه في حال لم يلتزم الأهلي بالأعداد المسموح لهم بالحضور، سينسحب من لقاء الغد ولن يخوض المباراة بأي حال من الأحوال.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته الـ 14 التي لعبها هذا الموسم، في حين يعاني النادي المصري باحتلاله المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبد الحفيظ ضد المصري بأثر رجعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تفعيل عقوبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليبداية من مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

ونفى مسؤولو الجبلاية، سقوط عقوبة عبدالحفيظ، بانتهاء مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والتي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية دون رد بالجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، أوقعت عقوبة على عبدالحفيظ بالإيقاف لمدة مباراة وحيدة، وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز سبورت، والتي انتهت للأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، مساء غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس للدوري الممتاز.

موجز أخبار الأهلي اليوم 13 / 2 / 2020

بشرى سارة للأهلي ضد المصري البورسعيدي

ينتظم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريب الفريق الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وذلك وفقا للسياسة التي ينتهجها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

كما يشارك علي لطفي حارس الفريق في المران الجماعي الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة المصري التي تقام مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس)، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويشارك لطفي، في المران بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة، الذي اشتكى منه قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مصغر اشتمل على بعض الفقرات في الجيم.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 42 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 14 مباراة، ويسعي لتحقيق الفوز في مباراة الغد لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.