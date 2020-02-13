رياضة | أول تعليق من محمد صلاح بعد حصده جائزة جديدة مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد حصده جائزة جديدة مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عقب تتويجه بجائزة لاعب الشهر في فريقه الريدز.

وعلق صلاح على تتويجه بالجائزة ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أشكركم جميعا ، بالطبع سعيد بالفوز بهذه الجائزة لكن دائما ما يهمني هو الفوز بالمباريات مع ليفربول، الجميع يريد تحقيق نتائج طيبة".

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وتابع الفرعون: "أما عن أفضل هدف سجلته في يناير فالطبع كان في شباك مانشستر يونايتد".

وعن فترة الراحة ، اختتم صلاح حديثه: "نحن مستعدون للتحديات القادمة ، لقد حصلنا على راحة جيدة والجميع بحالة طيبة".

ويخوض ليفربول مباراة هامة أمام نوريتش سيتي يوم السبت القادم ، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.