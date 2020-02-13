رياضة | رسميا.. محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الدولي المصريم محمد صلاح بجائزة لاعب شهر يناير الماضي مع الريدز بعد تألقه في المساهمة بالانتصارات ليفربول.

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الريدز، حيث استطاع في يناير أن يحرز 3 أهداف وصنع مثلهم.

وأعرب محمد صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير ولكنه يري بأن الانتصارات والتتويج بالألقاب الجماعية أفضل من فوزه بالألقاب الفردية.