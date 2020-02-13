رياضة | عقوبات بالجملة على لاعبي دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات بالجملة على لاعبي دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني دوري القسم الثاني، عقوبات الجولة الـ 14 للموسم الحالي، التي شهدت العديد من الإيقافات والعقوبات.

وقررت اللجنة إقامة مباراة بلدية المحلة مع المنصورة بالأسبوع الـ 15 بالمجموعة الثالثة يوم الاربعاء اموافق 19 فبراير بإستاد بلدية المحلة، بدلًا من اقامتها يوم الثلاثاء 18 فبراير وذلك بناء على طلب الجهات الامنية.

وإقامة مباراة بيلا مع ابوقير للأسمدة بالأسبوع الـ 15بالمجموعة الثالثة يوم الخميس 20 فبراير بإستاد كفر الشيخ بدلًا من اقامتها يوم الثلاثاء 18 فبراير وذلك لخوض نادي ابوقير للأسمدة مباراة مع حرس الحدود بمسابقة كاس مصر يوم السبت 15 فبراير.

وعقب منافشة اللجنة لتقارير المراقبين والحكام، فرضت العقوبات التالية :

- ايقاف أحمد ماجد مجاهد لاعب نادي الحمام مباراة وحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة دكرنس

- ايقاف عمر طارق سعيد حسانين لاعب الترسانة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المريخ.

- ايقاف عصام مصطفي محمد نصار لاعب نادي المنصورة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام غزل المحلة.

- ايقاف مروان محمد عبدالوهاب محمود لاعب الاولمبى" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام العاب دمنهور.

- ايقاف أدهم حسن عريف لاعب نادي الفيوم مباراة وحيدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام البنك الاهلى.

- إيقاف محمد أشرف محمد عبدالقادر لاعب نادي بنى سويف مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المنيا.

- ايقاف إيهاب فؤاد عبدالحافظ لاعب نادي بترول اسيوط مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام سوهاج.

- ايقاف ايمانويل اجيبتور ومصطفي يوسف عبدالحميد أمين لاعبي نادي الداخلية مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام الزرقا.

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- التنبيه على نادي الشبان المسلمين بقنا بضرورة تواجد لوحة تبديل لاعبين أثناء المباراة دون عقوبة لكونها أول مرة.

- ايقاف اللاعب أحمد عبدالمنعم سيد ابراهيم ومحمد مجدي محمد يوسف لاعبي نادي الشبان المسلمين بقنا مباراة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام الاعلاميين.

- ايقاف أحمد أيمن لاعب نادي النجوم مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام كوكاكولا.

- ايقاف أيمن سعد لاعب جمهورية شبين مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام القناة.

- إيقاف اللاعب ايمن العادلي لاعب جمهورية شبين الوم مباراة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام القناة وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهًا " مائتان وخمسون جنيهًا " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد.

- ايقاف سامح يحيى حسن مدرب عام نادي الاولمبى مباراة واحدة اعتبارًا من تاريخ القرار وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام العاب دمنهور

- ايقاف صابر عبدالعزيز النحراوى مسئول شئون لاعبين نادي العاب دمنهور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية بسبب الطرد لنزوله ارض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف فى مباراة فريقه امام الاولمبى والتنبيه بالالتزام بالمنطقة الفنية بالملعب.

- توقيع غرامة مالية على نادي العاب دمنهور مقدارها 500 جنية وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة.

- توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهًا " تسدد لخزينة الاتحاد بمعرفة النادي بسبب نزول بعض الافراد الغير مسموح بتواجدهم في أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة عقب نهاية المباراة فى مباراة النادى امام ابو قير للاسمدة والتنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة للافراد المصرح بتواجدهم أثناء المباريات لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.

- ايقاف ابراهيم الشهيدي المدير الفني لنادي بيلا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون "تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام الرجاء.

- ايقاف احمد ابو الخير عمر محمود لاعب نادي بيلا مباراة واحدة بسبب الطرد لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه امام الرجاء.