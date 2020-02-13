رياضة | تشكيل ميلان ويوفنتوس الرسمي في نصف نهائي كأس إيطاليا | مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر Live AC Milan

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي تشيليو - بونوتشي - دي ليخت - ساندروا

خط الوسط: رامزي - ماتويدي - بيانتش

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خط الهجوم: كوادرادو - ديبالا - رونالدو.

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو

خط الوسط: بن ناصر - كيسي - كاستييخو

خط الهجوم: ريبيتش - هاكان - إبراهيموفيتش .

موعد مباراة الإياب بين نادي يوفونتوس ونادي ميلان في بطولة كأس إيطاليا

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ميلان يوم 4 مارس القادم على ملعب أليانز.