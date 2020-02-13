رياضة | مدرب بلجيكا يفاجئ جماهير ريال مدريد بتصريح جديد عن هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا يفاجئ جماهير ريال مدريد بتصريح جديد عن هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أن إيدن هازارد "متأقلم بالفعل" مع ريال مدريد، كما أن الفريق الأبيض "يناسب إمكانيات" المهاجم البلجيكي.

وقال مارتينيز في مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في قمة بلباو الدولية لكرة القدم (BIFS´20) إنه "كان هناك تطور؛ كما أن المباراة مع باريس سان جيرمان كانت حاسمة، كان هناك تغيير في الأسلوب، وكان لهازارد دور مهم للغاية".

وأكد المدرب الإسباني أن انتقال النجم البلجيكي إلى ريال مدريد "كان حلمه منذ الطفولة" وأنه "ذهب إلى تحقيق حلمه بشكل جيد للغاية".

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واستطرد: "خرج من الباب الكبير لتشيلسي وفاز بلقب معه، وعندما وصل إلى مدريد، كانت لديه الرغبة في النجاح، ويعرف أنه سوف ينجح".

ومن ناحية أخرى، أكد أن هدف بلجيكا في أمم أوروبا القادمة هو "محاولة أن نكون أفضل" مما كانت عليه في كأس العالم الأخيرة في روسيا، والتي احتلت المركز الثالث بـ"الجيل الذهبي" لكرة القدم البلجيكية.

وأضاف أنه "لكي تتأهل بلجيكا إلى نهائي أمم أوروبا، سيتوجب عليها أن تلعب خارج أرضها أمام أربعة منتخبات، اللعب في 12 دولة سيكون رائعاً".

وذكر مارتينيز أنه سيكون مسروراً إذا ما لعب في سان ماميس في دور الـ16 لبطولة اليورو، وهو ما لن يتحقق إلا إذا كان بطلاً لمجموعته.