رياضة | الهلال يعزز صدارته بفوز ثمين على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يعزز صدارته بفوز ثمين على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز محمد البريك هدف المباراة الوحيد لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الفيحاء عند الدقيقة 69.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي الهلال إلى 41 نقطة في المركز الاول، فيما تجمّد رصيد نادي الفيحاء على 21 نقطة في المركز الحادي عشر من ترتيب سلم الدوري.

وخاض الهلال 18 مباراة في دوري المحترفين هذا الموسم، فاز في 12 مواجهة أمام "الفيحاء وأبها والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق وضمك والعدالة والأهلي والوحدة وأبها والرائد" فيما تعادل في 5 لقاءات أمام فرق "الفيحاء والفتح والحزم والفيصلي والشباب" فيما تلقى هزيمه في مباراة واحدة أمام النصر، وسجل 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما لعب الفيحاء بقيادة في 18 جولة، أحرز خلالهم 22 هدفًا، مقابل استقبال مرماه 27 هدف.

