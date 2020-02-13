رياضة | "قحافة" قصة فريق مبني من هداف في دورة ودية ولاعب تنس بقيادة أصغر مدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قحافة" قصة فريق مبني من هداف في دورة ودية ولاعب تنس بقيادة أصغر مدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تنتهي القصص الغريبة في دوري القسم الرابع، ف كثيرا ما نصادف أمور غير مألوفة، وبطل قصتنا هو فريق "قحافة" المنافس بدوري الدرجة الرابعة في منطقة الغربية، والذي يقوده محمد حسنين "اينو".

القصة تبدأ من إينو نفسه والذي يعد أصغر مدرب مسجل في الإتحاد المصري لكرة القدم، حيث يبلغ من العمر 30 عاما، وقد انتهت مسيرته في عالم الكرة بعد تعرضه للإصابة خطيرة فإتجه الي مجال التدريب، واستطاع في فترة وجيزة أن يحقق إنجازاً مع فريق سبورتنج كاسل بصعود للمرة الأولى في تاريخه من الدرجة الرابعة الي الثالثة.

ويحلم إينو بتكرار نفس الإنجاز وهذه المرة مع نادي قحافة الذي كونه إينو بشكل غريب.

- من ظهير أيمن في دورة ودية لهداف القسم الرابع

خلال وجوده في دورة ودية تحت إسم "ريمونتادا" في أحد ملاعب طنطا الإصطناعية، اكتشف إينو موهبة جديدة لدي "هشام سرحان" الذي بدأ مسيرته في كرة القدم ك ظهير أيمن مع نادي مقاولون طنطا، قبل أن يترك اللعبة لأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين، ورفض نادي مقاولون طنطا قيده مره أخري بعد إنتهاء خدمته العسكرية.

ودخل اللاعب في مرحلة إحباط وقرر إنهاء مشواره في كرة القدم، والإكتفاء بالمشاركة في الدورات الودية، ومن هنا اكتشفه إينو.

ونجح إينو في تحويل "سرحان" من ظهير أيمن "معتزل" الي هداف القسم الرابع بأكمله، ليس هذا فحسب بل جعله محط أنظار لأندية من الدوري الممتاز ب.

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وعلق "هشام سرحان" قائلا ألح إينو علي بالإنضمام الي نادي قحافة، لكنني تهربت منه في أكثر من مناسبة، حتي أقنعني عبر صديق لي بالإنتقال الي قحافة، وعقب انضمامي تفاجئت بقرار إينو بمشاركتي ك مهاجم، لكني شاركت وظهرت بشكل جيد.

- من التنس الي كرة القدم

ولم يكتف إينو بتحويل لاعب هاوي الي هداف من طراز فريد بل نجح في تحويل لاعب تنس الي لاعب كرة في وسط الملعب.

"محمد الجارحي" مارس هع لعبة التنس منذ أن كان عمره 8 أعوام واستطاع تحقيق بطولات فيها، وأقتصر لعبه كرة القدم علي الشارع فقط، وفي التنس تحصل اللاعب علي أكثر من بطولة علي مستوي الجمهورية.

لكن إينو كما أقنع سرحان بالعودة إلي الكرة وتحويله من ظهير إلي مهاجم، نجح في إقناع الجارحي في ترك التنس والتحول إلي كرة القدم، وقال الجارحي في البداية لم أكن متأقلما علي أجواء كرة القدم لكن إينو صبر علي، وتعلمت منه الكثير.

حبي للكرة ساعدني علي ممارستها، لديها أجواء أفضل من التنس، روح وعزيمة كما أنها لعبة جماعية عكس التنس، ساهمت مع إينو في تأهيل سبورتنج كاسل من الرابعة للقسم الثالث، وشعرت بفرحة لم أشعر بها طوال حياتي، وهكذا عندما نحقق أي فوز في قحافة "فرحة تانية"

ويتصدر قحافة دوري الدرجة الرابعة بمنطقة الغربية وينافس شباب سمنود والسنطة علي الصعود لدوري الدرجة الثالثة.