رياضة | خاص - حفيظ دراجى :" الزمالك والترجي مباراة متكافئة وستُحسم بركلات الترجيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حفيظ دراجى :" الزمالك والترجي مباراة متكافئة وستُحسم بركلات الترجيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حفيظ دراجى المعلق الجزائري الكبير على قوة مواجهة الزمالك والترجي التونسي والمقرر إقامتها غدًا على ملعب الغرافة بقطر على بطولة كأس السوبر الإفريقي، فى لقاء سيقوده الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وتحدث دراجي فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" حول المباراة مؤكدًا صعوبتها على الفريقين خاصة وأن كل من الزمالك والترجي يملكان لاعبين على مستوي عالى من الكفائة.

وقال المعلق الجزائري فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" :" الحظوظ متكافئة بين الزمالك والترجي خاصة أن المباراة ستكون على أرض محايدة لذلك الحظوظ ستكون متساوية بين الفريقين".

وعن توقعاته للمباراة قال دراجي :" توقعاتى أن تنتهي المباراة بالتعادل وتُحسم بركلات الترجيح".

ويذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي أيضًا نهاية الشهر الجاري ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.