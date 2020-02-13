رياضة | الكشف عن سر استبعاد شريف إكرامي أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر استبعاد شريف إكرامي أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة الغد أمام المصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي في الثامنة والربع من مساء غد الجمعة نظيره المصري البورسعيدي على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وقال المصدر بأن استبعاد حارس الفريق الأحمر من قائمة الفريق هي وجهة نظر فنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

المصدر أضاف بأن إكرامي لا يعاني من أي إصابة وشارك في تدريبات الحراس الأيام الماضية بشكل طبيعي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٢ نقطهم جمعهم من الفوز في ١٤ مباراة متتالية.