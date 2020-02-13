رياضة | تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل إصابة جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد خلال التدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ووفقاً لإذاعة الكادينا كوبيه الإسبانية، فإن جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد تعرض لكسر في إصبع يده الأصغر وارتدي ضمادة لحمايته.

واشارت الصحيفة إلى أن البعض في ريال مدريد يعتقدون أن الضماد الذي وضعه بيل لحماية يده، فيما يرغب البعض الآخر في أن تمنح هذه الضمادة لجاريث بيل نفس الحظ الذي منحته لزميله كريم بنزيمة.