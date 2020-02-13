رياضة | القسم الثالث.. مواجهات صعبة بالجولة الـ17 للمتصدر والوصيف بالمجموعة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. مواجهات صعبة بالجولة الـ17 للمتصدر والوصيف بالمجموعة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر يوم السبت المقبل، مواجهات الجولة ال18 للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات ساخنة للمتصدر والوصف بجدول المجموعة.

حيث يلتقي فريق نادي قنا، المتصدر بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، نظيره فريق نادي المراغة، بملعب الاول، ويسعي قنا لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، فيما يأمل فريق المراغة في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة لنغمة الانتصارات.

فيما يلتقي فريق شبان مسلمين المراغة، صاحب المركز الثاني بجدول المسابقة، نظيره فريق نادي اخميم، في مباراة تشهد ندية بين الفريقين، والتي يستضيفها ملعب الاول.

ويستضيف نادي قفط، صاحب المركز الثالث ، نظيره فريق نادي قوص، صاحب ألمركز الاخير، في مباراة يبحث صاحب الأرض عن فوز يضمن له مواصلة المنافسة.

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فيما يلاقي فريق نادي البداري، نظيره فريق اهلي المنشاة، بملعب الاخير، في مباراة متكافأة، يبحث كلاهما عن تحقيق فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة.

ويواجه مركز شباب سوهاج، نظيره فريق نادي مكة المكرمة

في المباراة التي تجمعهما بملعب مركز سوهاج.

وتختتم مواجهات الجولة، بمواجهة فريق مركز شباب البلينا، امام نظيره، فريق مركز شباب نجوع مازن، في المباراة التي تجمعهما بملعب مركز شباب البلينا.

ترتيب المجموعة الثانية

1_قنا 38 نقطة

2_شبان المراغة 35 نقطة

3_قفط 31 نقطة

4_البداري 27 نقطة

5_شباب سوهاج 26 نقطة

6_نادي المراغة 26 نقطة

7_البلينا 20 نقطة

8_اخميم 19 نقطة

9_اهلي المنشأة 15 نقطة

10_مكة المكرمة 14 نقطة

11_نادي قوص 10 نقاط

12_ نجوع مازن 9 نقاط