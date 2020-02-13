رياضة | جماهير بنى سويف تؤازر الفريق قبل مواجهة الالمونيوم ومدير الكرة: لا مكافأت إستثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير بنى سويف تؤازر الفريق قبل مواجهة الالمونيوم ومدير الكرة: لا مكافأت إستثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استعدادته المكثفة لمواجهة ضيفه الالمونيوم الاحد القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الجولة الخامسة عشر .

وخلال التدريب اليومى بملعب استاد بنى سويف الرياضى حرص عدد من جماهير الفريق السويفى على متابعة مران الفريق وتشجيع اللاعبين ومطالبتهم بضرورة حصد الثلاث نقاط للاستمرار بالمنافسة .

وفى سياق متصل قال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف :" الحمد لله الفريق مستعد للمباراة بشكل جيد ولا يوجد وقت لدنيا للتأثر بأى عوامل أخرى ونركز بالمباراة القادمة ".

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وأضاف :" أحمد العباسي مدافع الفريق لم يتحدد له حتى الآن موعد لإجراء العملية الجراحية لإصابته بقطع بالرباط الصليبي فيما يغيب عن الفريق محمد اشرف وذلك لحصوله على ثلاث إنذارات .

واختتم :" ملتزمين بلائحة المكافآت حتى الآن ولا جديد او وعود مكافآت استثنائية ".

وكان بنى سويف قد تعادل بمباراته الماضية أمام المنيا بملعبه بنتيجة 2/2 فيما كان الالمونيوم قد تعادل بملعبه بذات النتيجة أمام ضيفه تليفونات بنى سويف .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 28 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الثانى برصيد 29 نقطة.