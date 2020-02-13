رياضة | الزمالك ضد الترجي.. فاروق جعفر يضع روشتة التتويج بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الترجي.. فاروق جعفر يضع روشتة التتويج بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق من لاعبي الفريق الأبيض أن تكون لهم المبادرة في لقاء الترجي التونسي المقرر له غدًا الجمعة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.



ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي مساء الغد على ملعب الغرافة في السوبر الافريقي.

وأكد جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك على ضرورة أن تكون المبادرة للاعبي الزمالك عبر منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل.



وأشار إلى ضرورة أن تظهر شخصية فريق الزمالك من البداية وإعطاء فريق الترجي تهديد قوي وإجبارهم على البقاء في مناطقهم الدفاعية.



وشدد على أن ثقته في لاعبي الزمالك كبيرة لتحقيق الانتصار في مواجهة الغد.