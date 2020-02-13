اونلاين | يلا كورة - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان قناة مجانية يوتيوب Hd

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KOORA STAR يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية اليوم تجمع بين كل من ميلان ويوفنتوس ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا، فى مباراة يسعي الفريقين للصعود للمباراة النهائية من البطولة، يلا شوت بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ميلان ويوفنتوس اليوم YALLA SHOOT.

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موعد مباراة يوفنتوس وميلان

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يحل فريق يوفنتوس ضيف ثقيل على ميلان اليوم ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

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كورة ستار، بث مباشر اليوم مباراة قوية تجمع بين ميلان ويوفنتوس فى نصف نهائي كأس إيطاليا، ويسعي الفريقين للصعود للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب هذا العام.

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