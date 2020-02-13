اونلاين | كورة ستار Juvintus مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر يلا شوت AC MILAN نقل حي مباراة ميلان ويوفنتوس كورة اونلاين Hd

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موعد مباراة إي إس ميلان ضد يوفنتوس Juvintus & AC MILAN بالكأس.

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وتُقام مباراة إي إس ميلان ضد يوفنتوس JUVINTUS & AC MILAN اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، على ملعب سان سيرو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إي إس ميلان ضد يوفنتوسJUVINTUS & AC MILAN بالكأس.

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