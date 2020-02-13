اونلاين | kora live بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس نظيره ميلان مساء اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا.

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موعد مباراة يوفينتوس وميلان

يقام اللقاء بين يوفينتوس وميلان عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

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فريق يوفينتوس تأهل إلى هذا الدور بعد أن أزاح روما بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس إيطاليا.

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بينما بلغ ميلان هذا الدور بعد أن تمكن من الإطاحة بنظيره تورينو، برباعية مقابل هدفين بعد أن امتد اللقاء للوقت الإضافي.

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السيدة العجوز في آخر لقاء له خسر بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا.

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وأيضًا ميلان خسر برباعية مقابل هدفين أمام إنتر ميلان في آخر لقاءاته ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

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جدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين كان ضمن منافسات الدوري الإيطالي في العاشر من شهر نوفمبر الماضي، وقد انتهى بفوز يوفينتوس بهدف دون رد.