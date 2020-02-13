اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Juventus vs AC Milan live stream يلا شوت قناة بي ان سبورت المفتوحة بدون تقطيع رابط yalla shoot

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KORA ONLINE تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

YALLA LIVE ومن المتوقع أن يدفع ماوريسيو ساريKORA STAR بالثنائي كريستيانو رونالدو YALLA SHOOT وديبالا في خط الهجوم، KORA LIVE وسيتواجد الأرجنتيني جونزالو هيجواين KORA ONLINE BLS على مقاعد البدلاء ليكون YALLA KORA LIVE التشكيل كاملاً كالتالي:-

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حراسة المرمى : جيانلويجي بوفون

خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو

خط الوسط : بنتاكور، آرون رامسي، بيانيتش، ماتويدي

خط الهجوم : ديبالا، كريستيانو رونالدو.