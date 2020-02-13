اونلاين | كورة لايف Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد إيه سي ميلان بث مباشر Kooora Goal يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس وميلان مجانًا عبر beIN SPORT HD رابط كورة لايف kora live

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يلتقي فريق أي سي ميلان أمام نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

مشاهده مباراه ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.

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تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى : تشيزني.

خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت وأليكس ساندرو.

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خط الوسط : بيانيتش، رابيو وبنتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا ودوجلاس كوستا

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا.

خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

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