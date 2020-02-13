اونلاين | بث مباشر مباراة ميلان | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان yalla shoot بدون تقطيع | كورة لايف HD ميلان ويوفنتوس Kora Star هدف إبراهيموفيتش الآن Watch Live

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مشاهدة ميلان yalla shoot ضد يوفنتوس kora live بث مباشر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم بدون تقطيع.

يصطدم فريق ايه سي ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا ، مباراة الذهاب ، علي ملعب سان سيرو ، اللعب الذي شهد علي هزيمة الميلان في اللقاء الماضي له في الدوري الإيطالي امام فريق انتر في ديربي ميلانو ، وستكون المباراة في مساء اليوم بتاريخ 13 فبراير 2020 ، وكان فريق الضيف في هذه المباراة "يوفنتوس " قد تغلب علي ذئاب العاصمة روما ، في دور الثمانية للبطولة ، و بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف ، بينما تمكن الميلان من استعاده بطاقة التأهل بعد العودة في النتيجة امام فريق تورينو ، وفي الدقائق الأخير احرز هدف التعادل قبل احرازه هدفين في الوقت الأضافي لينهي اللقاء بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين .

وستكون المواجهة خاصه بين النجمان المخضرمان كريستيانو رونالدو، وزلاتان إبراهيموفيتش ، ويمتلك البرتغالي كريستيانو 23 هدفاً في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم مع اليوفي ، في المقابل، سجل زلاتان (38 عاما) ثلاثة أهداف بعد عودته الى الدوري الايطالي، لخوض تجربة ثانية مع ميلان ، ويسعي السويدي لقيادة الفريق لتحقيق اللقبه السادس في مسابقة الكأس، بعد غياب اللقب منذ 2003 ، واستغلال التخبط الذي يمر بهي فريق اليوفي حيث تلقي الفريق الخساراة في آخر مباراتين خارج أرضه ، ويبحث فريق يوفي للعودة الي تورينو بنتيجة إيجابية تأمن له لقاء العودة يوم 4 مارس القادم علي ملعبة .

بطاقة مباراة ميلان ضد يوفنتوس

????البطولة : كأس إيطاليا .

????الجولة : نصف نهائي (مباراة ذهاب) .

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????الملعب : سان سيرو .

????التعليق الصوتي : English .

????القنوات الناقلة : BT Sport 2 .

⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الخميس ( 13/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .