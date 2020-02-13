اونلاين | live بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر | رابط ماتش ميلان بدون تقطيع | يلا شوت هدف إبراهيموفيتش Ronaldo عالية الجودة HD يلا كورة اون لاين

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بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بدون تقطيع الآن | ننشر الان القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، على ملعب سان سيرو، اليوم الخميس 13 فبراير 2020، يدخل اليوفي اليوم بمشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو،فى تحدي كبير أمام فريق ميلان ومواجهة من العيار الثقيل ، حيث يبحث كلا الفريقين فى الحصول على العلامة كاملة لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور النهائي في مباراة العودة والتي ستقام يوم 14 مارس القادم على ملعب “أليانز ستاديوم”، وهو معقل اليوفنتوس.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس إيطاليا؟ سؤال يسأله عشاق الكرة الايطالية وخاصة الاكل الكبير لوراندو، فقد أعلنت صفحة الدوري الإيطالي الرسمية على فيسبوك تحت مسمى”Lega Seria A”،انها سوف تبث مباريات الكأس عبر صفحة الدوري الإيطالي على فيسبوك.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلانالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

وقد تقابل فريق ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، في عدة لقاءات سابقة وكانت لليوفي الكلمة العليا فى هذه المواجهات، حيث تقابلا فى 13 مباراة كانت التعادل في خمسة مواجهات وفاز يوفنتوس في ثمانية مباريات اما ملان فلم يحقق أي فوز فيما،سجل اليوفي فيها 19 هدف أما الميلان فقد سجل 12 هدف فقط.

تنقل مباراة يوفنتوس وميلان اليوم بنصف نهائي كأس إيطاليا على شاشة قناة Rai 1 الإيطالية ويمكن استقبال ترددها هوت بيرد الأوروبي – Hot Bird 1-6.

تردد قناة Rai 1 الناقلة الديربي الإيطالي

تبث قناة ريو 1 عبر القمر الاوروبى فى الترددات التالية

القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب

هوت بيرد الأوروبي – Hot Bird 1-6 11766

أو 10992

27500 عمودي

كما تنقل قناة Sport TV2 “المشفرة”، على قمر “Hispasat”، تردد 12169 أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان علي استرا 19 شرق

اسم القناة: DAZN 1 Deutsch HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

استرا 9.2 شرق 11171 افقي H 22000

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

Rai 1

Setanta Sports Euro Asia

Sport Klub 3HD Croatia

TRT Spor HD

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BT Sport 2 / HD

Match Football 2

Sport Klub 3 Serbia

Sport Klub 3 Slovenija

Match! TV

Varzish Sport HD

Football HD tjk

Turkmenistan Sport HD

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

تبدأ مباراة يوفنتوس وميلان اليوم الخميس 13-2-2020 على ملعب ملعب سان سيرو، فى الاوقات التالية:-

في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان.

في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت العراق.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السودان.

بطاقة اللقاء

المباراة يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

البطولة كأس إيطاليا

موعد المباراة الخميس 13 فبراير 2020،19 جمادى الآخر 1441

توقيت المباراة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة Rai 1