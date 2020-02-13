اونلاين | رابط beIN SPORTS المفتوحة مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر حصري 13-02-2020 كأس إيطاليا رابط ماتش يوفنتوس وميلان مجانًا kooora goal

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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نارية أمام نظيره ميلان في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا" في ميلانو، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

يكون موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

ستكون مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا، اليوم الخميس، منقولة بشكل حصري عبر قناة Rai 1 الإيطالية، وقناة Setanta Sports Euro Asia الإنجليزية.

يدخل يوفنتوس المباراة ضد ميلان بعد هزيمة غير متوقعة أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي، مما أفقده صدارة الكالتشيو للإنتر الذي نجح في قبل الطاولة على ميلان برباعية مقابل هدفين، ليصبح في رصيده 54 نقطة بنفس رصيد اليوفي، لكن يتفوق الأفاعي بفارق الأهداف عن السيدة

العجوز.

سيفتقد يوفنتوس عدد من اللاعبين الهامين بداعي الإصابة، هم كيلليني وسامي خضيرة وديميريل ودانيلو وبيرنارديسكي ودوجلاس كوستا، بينما يغيب عن ميلان دوارتي وكرونيتش وبيجليا بسبب الإصابة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان:

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حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

خط الوسط: أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

في الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - باولو ديبالا

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - أندريا كونتي

خط الوسط: هاكان تشالهانوجلو - إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسييه - سامو كاستييخو

في الهجوم: أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش