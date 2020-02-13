اونلاين | مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر اليوم بدون تقطيع 13 / 2 / 2020 يلا شوت رونالدو ac milan vs juventus live coppa italia

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر 13-2-2020 في كأس إيطاليا

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موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم

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البطولة : كأس إيطاليا

القنوات : BT SPORT 2

المعلق : اجنبي

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:45 مساء بتوقيت السعودية