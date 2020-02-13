اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر رابط ماتش mialn يلا شوت PLUS رابط مباراة ميلان هدف إبراهيموفيتش kora live

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رابط yalla shoot يواجه يوفنتوس ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي من المسابقة، وتقام مباراة الديربي الإيطالي بين الفريقين يوم الخميس 13 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو وذلك الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، يستعد الفريق للقاء يمكن إطلاق عليه لقب ديربي أمام الروسونيري، وكان اليوفي قد تقدم بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، لكن صاحب الأرض تمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب فابيو بوريني

في الدقيقة 76 ثم تمكن اللاعب جيامباولو باتزيني من احراز هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86.

تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو.

كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة

تبث قناة ريو 1 عبر القمر الاوروبى فى الترددات التالية القمر الصناعي التردد معامل الترميز معامل الاستقطاب هوت بيرد الأوروبي – Hot Bird 1-6 11766 أو 10992 27500 عمودي كما تنقل قناة Sport TV2 “المشفرة”، على قمر “Hispasat”، تردد 12169 أفقي، معدل ترميز 27500.

من المقرر أن يعتمد المدرب ساري على بوفون في حراسة المرمى، وكوادرادو ودي ليخت وبونوتشي وساندرو في الدفاع، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي بينتانكور وبيانيتش ورابيو وأمامهم ديبالا خلف المهاجمين رونالدو وهيجواين.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس

دي ليخت – خوان كوادرادو

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أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش – رودريجو

بينتانكور

باولو ديبالا

كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

سيغيب عن ميلان دوارتي وكرونيتش وبيجليا

بسبب الإصابة.

سيبدأ بيولي بدوناروما في حراسة المرمى،

كونتي وكيير ورومانيولي وهيرنانديز في الدفاع، وكاستييخو وكيسييه وبن ناصر وتشالهانوغلو

في الوسط، وفي الهجوم إبراهيموفيتش وريبيتش.

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – سيمون

كيير – أندريا كونتي

هاكان تشالهانوغلو – إسماعيل بن ناصر

– فرانك كيسييه – سامو كاستييخو

أنتي ريبيتش – زلاتان إبراهيموفيتش