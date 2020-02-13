الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة شخصية جديدة مع فريق ليفربول الإنجليزي ليواصل اللاعب المصري تألقه مع متصدر ترتيب الدوري وتحقيق الأرقام القياسية الرائعة، ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، خبر فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة لاعب شهر يناير في الفريق بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم، مرفقاً بفيديو لأهم ما قام به اللاعب المصري.

وكان النجم المصري قد سجل أهدافه الثلاثة في مواجهات شهر يناير، في مرمى مانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وأخيرا وست هام، ويمتلك محمد صلاح، 14 هدفا، في منافسات البريميرليج، خلف جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 17 هدفا.

واقترب فريق ليفربول، من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي إذ يتصدر جدول الترتيب هذا الموسم برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الثانى برصيد 51 نقطة.

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