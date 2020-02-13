شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ«طوكيو 2020».. وزارة الرياضة تدعم الاتحادات الأوليمبية بـ161 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرف 34 مليون جنيه لـ21 اتحاد رياضي تمثل قيمة الدفعة الخامسة من المخصصات المالية للاتحادات الرياضية الأولمبية ضمن برنامج الاعداد والتأهيل للاعبي المنتخبات والفرق الوطنية استعدادا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في إطار الدعم الموجه للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها الخاصة بالتأهيل والبرامج التدريبية الخاصة باللاعبين وبما يتناسب مع رؤية الدولة في دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع الرياضي.

وتشمل الاتحادات المدعمة ضمن الدفعة الخامسة نظير برنامج الاعداد والتأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 اتحادات «الفروسية، الملاكمة، السلاح، التايكوندو، الجودو، المصارعة، الكاراتيه، السباحة، الخماسي الحديث، ألعاب القوى، الرماية، الجمباز، كرة اليد، تنس الطاولة، الترايثلون، التجديف، الشراع، الكانوي والكياك، القوس والسهم، الريشة الطائرة، بالإضافة إلى التنس».

يذكر أن وزير الشباب والرياضة كان قد اعتمد دعمًا للاتحادات الرياضية الاوليمبية على أربع دفعات الأولى منها بمبلغ 24 مليون جنيه لـ(29) اتحادا أوليمبيا، والدفعة الثانية بقيمة 36 مليون جنيه لعدد (26) اتحاد اوليمبي، والثالثة لـ(26) اتحاد اوليمبي بقيمة 34 مليون جنيه، فيما جاءت الدفعة الرابعة بقيمة 33 مليون جنيه لـ(24) اتحادا أوليمبيًا، ليشمل اجمالي الدعم بالإضافة إلى الدفعة الخامسة 161 مليون جنيه تقريبًا.