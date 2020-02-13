شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق عن السوبر الإفريقى قبل مباراة الزمالك والترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى المقرر إقامته فى ملعب استاد الغرافة «ثانى بن جاسم» فى العاصمة القطرية «الدوحة» فى السادسة مساء اليوم.

يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلا للكونفيدرالية الموسم الماضى فيما يخوض الترجى التونسى المباراة بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا. ونستعرض أبرز الحقائق عن كأس السوبر الإفريقى قبل المرتقبة بين الزمالك والترجى التونسى.

1 - 27 نسخة تم خوضها بالسوبر الإفريقى، تُوجت الفرق الحاصلة على دورى الأبطال بثلاث وعشرين نسخة مقابل 4 نسخ لأبطال الكونفيدرالية الإفريقية وعلى رأسهم أفريكا سبورت والنجم الساحلى والمغرب الفاسى والرجاء المغربى.

2 - لرابع مرة يلتقى فريق مصرى بتونسى بكأس السوبر وخلال الثلاث المرات الماضية توجت الأندية المصرية باللقب.

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3 - حصد الزمالك اللقب 3 مرات من 4 مشاركات فيما حصد الترجى اللقب مرة وحيدة فقط من 4 مشاركات.

4 - الترجى أكثر الفرق وصافة بكأس السوبر الإفريقى بواقع ثلاث مرات بالتقاسم مع النجم الساحلى التونسى.

5 - توج الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك بلقب السوبر الإفريقى فى الموسم الماضى عندما كان يتولى تدريب الرجاء على حساب الترجى التونسى بركلات الترجيح.

فرحة لاعبى الترجى التونسى بالتتويج بالنسخة الماضية - صورة أرشيفية

وفى نفس السياق، يملك فريق باب سويقة تشكيلا يقدر بـ 17 مليونا و700 ألف يورو، ويعد الإيفوارى فوسينى كوليبالى هو الأغلى فى صفوف فريقه بمقدار مليون و300 ألف يورو، فيما يحل ثانيا التونسى طه ياسين الخنيسى بنفس القيمة المالية، وثالثا الجزائرى عبدالرؤوف بن غيث بمقدار مليون و200 ألف يورو، ورابعا الجزائرى عبدالرحمن مزيان بمقدار مليون يورو.

فيما تبلغ قائمة الفارس الأبيض 18 مليونا و500 ألف يورو، ليتصدر التونسى فرجانى ساسى قائمة اللاعبين المالية حيث يبلغ مقداره 2 مليون ونصف المليون يورو، فيما يحل طارق حامد فى المركز الثانى بقيمة مليون ونصف المليون يورو، وثالثا يوسف أوباما بقيمة مليون و200 ألف يورو، ورابعا مصطفى محمد بنفس القيمة المالية.