شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن سعادته بحصوله على جائزة لاعب الشهر داخل الريدز، عن شهر يناير الماضي.

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وقال محمد صلاح، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي بعد الحصول على الجائزة: «أنا سعيد للفوز بهذه الجائزة، ولكن كما قلت من قبل، الشيء المهم أنّ الفريق يفوز بالمباريات، وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة في يناير، ونأمل أن نستمر في ذلك».

وردًا على «هل إنهاء عقدتك أمام مدرج الكوب في آنفيلد، كانت اللحظة المفضلة لك في شهر يناير؟»، أجاب: «نعم أعتقد ذلك».

وأضاف: «لقد سجّلت هدفًا ضد مانشستر يونايتد، بعد عامين، وكانت تلك اللحظة المفضلة بالنسبة لي».