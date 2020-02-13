شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول في شهر يناير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم المصرى محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول، عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون المصرى، مع الريدز خلال مواجهات الشهر الماضى.

تألق محمد صلاح، خلال مواجهات شهر يناير، مع ليفربول، في جميع المسابقات، من خلال تسجيله 3 أهداف وصنع مثلها.

وسجل الفرعون المصرى أهدافه الثلاثة في مواجهات شهر يناير، في مرمى مانشستر يونايتد، وشيفيلد يونايتد وأخيرا وست هام.