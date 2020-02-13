شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي احترامه لفريق الترجي التونسي قبل مواجهتهما غدا في السوبر الأفريقي، مشيرا إلى احترامه أيضا لمديره الفني الذي يراه يقدم مستوى رائعا مع الترجي.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المباراة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن بطل تونس، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاء حسنا في كل البطولات.

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وعن سؤاله عن وجود محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الزمالك في المباراة غدا، شدد كارتيرون على أن الإجابة عن هذا السؤال ستتم معرفتها غدا.

وفيما يخص التونسي فرجاني ساسي فقد شدد المدير الفني للزمالك على اعتزازه باللاعب واصفا إياه بالشخص المثالي ولا توجد أي أزمات معه.. معتبرا أنه يعرف الترجي مثلما هو يعرفه تماما وتحدث معه عن الترجي والمباراة التي تجمعهما غدا.

كما أوضح كارتيرون أنه ليس هناك استعداد خاص للمباراة نظرا لضغط المباريات على الفريق محليا وأفريقيا.. كما أنه يعرف الترجي جيدا، فهو فريق كبير ومدربه مصنف عالميا ومواجهته صعبة ولكن الفريقين كتاب مفتوح لكل منهما.

ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الأفريقي على كأس السوبر الأفريقي مساء غدٍ في قطر.