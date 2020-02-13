شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لاعبو الزمالك جاهزون للسوبر الأفريقي.. والجماهير المصرية داعم كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي، على أن الزمالك جاء إلى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الأفريقي، رغم أن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي.

Advertisements

وأضاف جنش، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن وجود الجماهير المصرية في المباراة غدا يعد حافزا كبيرا.. موجها لهم الشكر على الاستقبال الحار منهم للفريق، متمنيا أن يكون اللاعبون عند حسن الظن وينجحوا في إسعاد هذه الجماهير.

كما أشار حارس الزمالك إلى أن أي لاعب يلعب في الزمالك يعد لاعبا كبيرا، موضحًا أن دور اللاعبين الكبار هو تحفيز كل اللاعبين الذين يعلم تماما أنهم على قدر المسؤولية وجاهزون لكل التحديات.

ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الأفريقي على كأس السوبر الأفريقي مساء غدٍ في قطر.