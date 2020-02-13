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محمد البريك يحافظ علي صدارة الزعيم بعد التغلب علي الفيحاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

إنتهت منذ قليل مباراة الهلال والفيحاء والتي حقق  فيها الزعيم الفوز  علي مضيفه الفيحاء، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعلي الرغم من أنتهاء الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي، إلا أن نجم الفريق محمد البريك أحزر هدف المباراة الواحيد لصالح فريقه الهلال في الدقيقة ٦٩. 

وبذلك الفوز فإن الهلال السعودي مازال يحافظ علي صدارته في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، بينما بعد هذه الهزيمة أصبح نادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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