جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

عبر مدرب الاسكاي بلو أسطورة التدريب بيب جوارديولا عن قلقه في عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني لفريق مانشستر سيتي في حالة خسارته من الفريق الملكي وذلك في دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوربا.

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وكان جوارديولا قد حقق خمسة ألقاب مع السيتيزنز منذ توليه الإدارة الفنية منذ ثلاث سنوات، ولكنه علي الرغم من تحقيقه لبطولة البرميرليج الموسمين الماضيين إلا أنه فشل في أن يحصد دوري الأبطال. ورغم ذلك فأن السيتي يعاني هذا الموسم سواء علي المستوي المحلي حيث يحتل المركز الثاني بفارق ٢٢ نقطة عن ليفربول "المتصدر"، الذي أصبح علي بُعد خطوات قليلة من التتويج باللقب، كما أنه لديه مواجهة صعبة في ثمن دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

وقال جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "أريد الفوز بدوري الأبطال، احلم به، وسوف استمتع بالتحضير للعب ضد ريال مدريد". وأكمل "إذا لم نتغلب عليهم (ريال مدريد)، حسنا، سيأتي رئيس النادي أو المدير الرياضي ويقول "هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، نحن نريد دوري أبطال أوروبا، سأقيلك، لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث لقد حدث عدة مرات وقد يحدث". ورد المدرب الإسباني على قول إن نجاح أو فشل أي موسم يجب أن يقاس فقط بالبطولات المحققة، "نعطي رسالة سيئة للجيل الجديد، ولأطفالنا، بأننا نحسب الفائز فقط والجوائز التي نربحها".

واختتم حديثه "تقول إن الموسم كارثي ولكن إن فزت بدوري الأبطال فسيكون ذلك استثنائيا. لماذا؟ لأنه من الصعب الفوز به، وإذا كان ذلك حقا، فيمكننا قول إنه خلال أكثر مائة عام كان هناك مائة عام فشل لمانشستر سيتي. هذا ليس صحيحا؟