شكرا لقرائتكم عبد الغني: صالح سليم رفض اعتزالى فى الأهلى وسمح لمجدى طلبة الزملكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ودائما ما يثير مجدي عبد الغني، الجدل بسبب تصريحاته المثيرة وحديثه عن كافة الملفات الشائكة دون حسابات، مؤكدا في الحوار رفض صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، طلبه بالاعتزال داخل النادي.

قال عبد الغني لـ"الخليج 365"، حاولت بالطبع الاعتزال داخل الأهلي، ولكنى كنت مُطالبا بالتحايل على بعض الأشخاص وهذا الأمر لا أقبله، بل وقدمت طلبا بذلك ولكن إدارة الأهلى برئاسة صالح سليم فى وقتها رفضت الطلب ولم أتلق أى رد.

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وأضاف عبد الغنى أنه كان المحترف الوحيد فى وقتها، وكان يحجز تذاكر الطيران على نفقته، لأن اتحاد الكرة لم يمتلك إمكانيات مادية لذلك في هذا التوقيت وهو كان يمتلك أموال.

مؤكدا قيام النادي الأهلي بمعاملة لاعبين آخرين بشكل أفضل منه مثل مجدى طلبة الذى لعب أغلب مسيرته في الملاعب مع نادي الزمالك ورغم ذلك منحه الأهلى فرصة الاعتزال داخل القلعة الحمراء، بالإضافة إلى التدريب في النادي.