شكرا لقرائتكم حقيقة تمديد عقد مروان محسن مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى الوقت الذى كان ينتظر فيه البعض من جماهير النادى الأهلى أن يكون مروان محسن أول المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل، استيقظت الجماهير على قرار لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بتمديد عقد اللاعب موسما إضافيا.

وأوصت لجنة التخطيط في النادى الأهلى برئاسة محسن صالح بضرورة التمسك بمروان محسن مهاجم القلعة الحمراء نظرا للحاجة الفنية لخدماته.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب لـ"الخليج 365" أن الإدارة الحمراء أبلغت مروان محسن بقرارها الخاص برفع قيمة عقده إلى الفئة الأولى، علاوة على تمديده موسما إضافيا.

وأكدت المصادر أن اللاعب وافق على تمديد عقده، مبيدا ترحيبه بقرار لجنة التخطيط، إلا أنه تم إرجاء الأمر لما بعد فبراير، حيث الانتهاء من المحطات الصعبة أمام الفريق فى هذا الشهر.

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أكدت لجنة التخطيط أن مروان محسن من اللاعبين المميزين مشددة على ضرورة تمديد عقده لمدة موسم إضافى على غرار ما حدث مع أيمن أشرف بالتشاور مع السويسرى فايلر المدير الفنى.

قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.