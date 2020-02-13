شكرا لقرائتكم نصيحة "السوبر" أيمن منصور للاعبى الزمالك: إياكم والعرضيات التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر أيمن منصور نجم الزمالك السابق، الفريق البيض من قوة الأطراف لدى الترجي التونسي قبل مواجهة السوبر الافريقي بين الفريقين غداً الجمعة، مشيراً إلي أن الكرات العرضية هي الأخطر للفريق التونسي .

ويواجه الزمالك بطل الكونفدرالية مع الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا ، مساء غداً جمعة ، علي ملعب حمد الغرافة في نهائي السوبر الافريقي.

وقال أيمن منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، "الأطراف هي الأقوي في خطوط الترجي وأهم مفاتيح لعبه وسيضغطون بقوة من أجل الاختراق وإرسال الكرات العرضية منها وهي أهم أسلحتهم".

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وأضاف نجم الزمالك السابق ، أنه يجب علي لاعبي الزمالك التركيز الكامل والتأمين الدفاعي من الجبهتين اليمنى واليسرى لشل حركة فريق الترجي التونسي.

وخاض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.