شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك.. كارتيرون: مواجهة بطل تونس في السوبر الإفريقي صعبة للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المواجهة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن بطل تونس، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاءً حسنا في كل البطولات.

ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الإفريقي على كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ في قطر.