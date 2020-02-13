شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن لاعبه المثالي ويكشف حقيقة الأزمة معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اعتزازه بالدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء ونجم منتخب بلاده.

وقال باتريس كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الإفريقي: "فرجاني ساسي شخص مثالي ولا توجد أزمات معه".

تفوق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز كارتيرون علي الترجي مع الأهلي المصري في مباراتين بدوري ابطال افريقيا، الاولي في دور المجموعات بهدف نظيف أحرزه وليد ازارو لاعب الأهلي السابق والمعار الي الاتفاق السعودي بداية من يناير الماضي، اما المواجهة الثانية التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي كانت مع الأهلي في نفس الموسم ولكن في مباراة الذهاب بنهائي البطولة وانتهت المباراة بفوز الأهلي الذي كان يقوده فنيا كارتيرون بثلاثة أهداف مقابل هدف احرزها وليد سليمان " هدفين " وعمرو السولية ، بينما احرز هدف الترجي يوسف البلايلي.

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المباراة الثالثة التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي التونسي كانت في السوبر الافريقي الموسم الماضي ولكن كان الفرنسي يتولى وقتها القيادة الفنية لفريق الرجاء المغربي، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، في حين تبقي الخسارة الوحيدة لكارتيرون من الترجي في مباراة العودة بنهائي دوري ابطال افريقيا حيث خسر الأهلي بثلاثية نظيفة وخسر معها لقب البطولة موسم 2017 / 2018.

المواجهة الخامسة بين كارتيرون والترجي التونسي غدا ولكن هذه المرة مع فريق ثالث وهو الزمالك المصري، وتبقي مباراة السوبر غدا بين الزمالك والترجي هي المواجهة الثانية علي نفس اللقب بين كارتيرون والتونسي معين الشعباني علي التوالي حيث التقي كلا المدربين علي لقب السوبر الافريقي الموسم الماضي بين الرجاء والترجي.