شكرا لقرائتكم النصر في مهمة صعبة أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يواجه جاره الشباب على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، وفي الأحساء يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه العدالة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يواجه جاره الشباب.

وعانى النصر كثيراً في آخر مباراتين حيث فشل فيهما بتحقيق الثلاث نقاط واكتفى بالتعادل أمام مضيفه ضمك وضيفه الفتح بنتيجة 1-1.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أن يستعيد فريقه نغمة الانتصارات وإبقاء فارق 3 نقاط مع الهلال كون التعثر وفوز غريمه التقليدي على الفيحاء سيعقد مهمته وسيرفع الفارق النقطي بينهما.

ويدخل النصر المباراة بنفس غياباته في آخر 3 مباريات حيث استبعد مدربه المصابين عمر هوساوي وعبدالله مادو والمهاجم عبدالفتاح آدم، في حين تأكدت مشاركة اللاعب عبدالله الخيبري الذي غاب عن لقاء السد القطري في دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

وواصل النصر مسلسل التعادلات التي استمرت مع الفريق في افتتاح مشواره الآسيوي حينما استضاف السد القطري يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-2.

وفي المقابل يتطلع الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تعثره في المرحلة الماضية بخسارته أمام مضيفه الفيصلي 2-1 ليبقى في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويبحث الشباب عن إبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل حيث تفصله 5 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

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وقدّم الشباب أداءً جيداً بعد تولي مدربه الإسباني لويس غارسيا الدفة الفنية للفريق حيث فاز على أهلي جدة والحزم والفتح وتعادل مع الهلال وخسر مباراة وحيدة أمام الفيصلي في المرحلة السابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وملاحقة المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة.

ونجح الأهلي باستعادة توازنه عقب تعادله المفاجئ أمام الفيحاء بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق 3-2 في مباراةٍ مثيرة.

وكان الأهلي قريباً من تلقي خسارة جديدة حيث كان متأخراً بهدفين نظيفين أمام الاتفاق إلا أنه قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة وفاز 3-2 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق 5 عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يأمل الوحدة في مواصلة انطلاقته بعدما حقق فوزاً كبيراً أمام مضيفه أبها 4-1 ليوقف مسلسل الخسائر ويرفع رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة.

ولم يعرف التعاون طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الأخيرة بعد خسارته أمام اتحاد جدة وتعادله أمام الفيحاء والحزم ليبقى في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزاً ثميناً أمام مضيفه الشارقة الإماراتي 1-صفر، في افتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا.

وفي المقابل يأمل العدالة في مواصلة مستوياته المميزة التي قدّمها في المراحل الأربع الأخيرة والتي لم يعرف فيها طعم الخسارة حيث تعادل أمام الفيحاء والاتحاد والأهلي وضمك ليبقى في المركز 15 برصيد 12 نقطة.