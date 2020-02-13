شكرا لقرائتكم ندياي يفوز بـ"لاعب يناير" في نادي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز السنغالي ألفريد أندياي المحترف في صفوف فريق الشباب يوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير الماضي.

وجاء احتيار ندياي من خلال الاستفتاء الذي أجراه النادي عبر قنواته الإعلامية. وقدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية التي توجته بهذه الجائزة، مشيدًا بدورها الكبير في دعم اللاعبين ومؤازتهم في الملعب، متمنيًا أن يقدم هو وزملاؤه أداءً مميزًا خلال المباريات المقبلة لإسعاد الجماهير.

يذكر أن الشباب يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.