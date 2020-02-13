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يونايتد يمنع لاعبه من التدريب داخل النادي بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن أوديون إيغالو المنضم حديثا بعقد إعارة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم قادما من شنغهاي شينخوا الصيني، يخضع للتدريبات خارج النادي، كإجراء وقائي، وسط المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد قرر عدم مشاركة المهاجم أوديون إيغالو في المعسكر التدريبي الشتوي للفريق في إسبانيا، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن النلدي كان قد قرر عدم سفر اللاعب برفقة الفريق إلى إسبانيا، تحسبا للصعوبة المحتملة لعودته إلى بريطانيا بعد انتهاء المعسكر التدريبي.

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وكان النيجيري إيغالو "30 عاما" قد وصل إلى مانشستر مؤخرا قادما من الصين، بعد أن وقع عقد الإعارة مع مانشستر يونايتد.

ويعود مانشستر يونايتد من المعسكر الإسباني في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وذكرت "بي.بي.سي" أنه من المتوقع أن يسافر إيغالو برفقة زملائه لخوض المباراة المقررة أمام يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الممتاز.

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