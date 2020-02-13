الهلال يتخطى الفيحاء ويبتعد مؤقتا عن النصر









اسماء السيد - ابتعد الهلال ست نقاط موقتا عن منافسه المباشر النصر بفوزه مضيفه الفيحاء 1- سجله محمد البريك (69) الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

وسجل محمد البريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة مقابل 35 للنصر الذي يخوض مباراة خارج ملعبه ضد الشباب الجمعة.

وكانت اخطر الفرص في الشوط الاول هلالية عندما لعب محمد كنو كرة رأسية طار لها الحارس الأردني عامر شفيع وحولها الى ركنية بصعوبة (31) أتبعه محمد البريك بكرة قوية ارتطمت بالقائم وعادت لتحد شفيع الذي أمسكها بسهولة (32) .

واندفع الهلال للهجوم مع انطلاقة الشوط الثاني وكاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق شفيع الذي تصدى لكرة صالح الشهري (50).

ونجح البريك في تسجيل هدف المباراة الوحيد مستغلا كرة عرضية سددها قوية على يسار شفيع (69).

وثأر الحزم من الاتفاق ورد اعتباره لخسارته امام في دور الذهاب بتغلبه عليه 3-2 في الدمام.

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سجل للحزم السويدي كارلوس ستراندبرغ (45 و59) والفرنسي كريم يودا (49)، وللاتفاق سعد السلولي (51) ومحمد الكويكبي (65).

وصعد الحزم ثلاثة مراكز حيث تقدم الى المركز العاشر برصيد 22 نقطة بينما تراجع الاتفاق الى المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ملخص مباراة الفيحاء والهلال:

أهداف مباراة الاتفاق الحزم: